  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

الخميس 21 فبراير 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح



غزة / سما /

أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن 3 مواطنين اصيبوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبدأ عشرات المواطنين بالتوافد، مساء اليوم الخميس، الى مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب القطاع للمشاركة في فعاليات وحدة الارباك الليلي.

واشعل الشبان اطارات السيارات في مخيم العودة خلال فعاليات وحدة الارباك الليلي شرق رفح، فيما اطلقت قوات الاحتلال النار صوب المواطنين المشاركين بمخيمات العودة.

يتبع...

#الارباك الليلي #رفح #قطاع غزة #غزة #مسيرات العودة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : السلطة تقرر عدم صرف رواتب موظفيها بغزة وستؤخرها للضفة الشهر المقبل

طائرة استطلاع اسرائيلية تقصف دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة

زلزال انتخابي في اسرائيل..د. سفيان ابو زايدة

بالصور.. الاحتلال يزعم احباط تهريب طرود لمعدات عسكرية الى قطاع غزة

الشيخ: القيادة رفضت استلام الاموال منقوصة وسلسلة خطوات سيعلن عنها قريبا

بالصور: رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يزور فرقة غزة ويجري تقييما للأوضاع

رجم باكستاني حتى الموت داخل سجن هندي

الأخبار الرئيسية

المالكي

المالكي: بتكليف من الرئيس رسائل وجهت لبعض الدول و اتصالات تجريها السلطة وقرارات ستتخذ لمواجهة القرصنة

الطلاب في لبنان

قرار وزاري بفصل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الرسمية بلبنان

بشارة : سنصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر والمرتفعة منها سيتم خفضها بعد الاجراءات الاسرائيلية

بينت - ارشيف

بينيت يدعو نتنياهو لتوحيد احزاب اليمين لمواجهة تحالف لبيد - غانتس

طائرة استطلاع اسرائيلية تقصف دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة