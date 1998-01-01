اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

غزة / سما /

أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن 3 مواطنين اصيبوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبدأ عشرات المواطنين بالتوافد، مساء اليوم الخميس، الى مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب القطاع للمشاركة في فعاليات وحدة الارباك الليلي.

واشعل الشبان اطارات السيارات في مخيم العودة خلال فعاليات وحدة الارباك الليلي شرق رفح، فيما اطلقت قوات الاحتلال النار صوب المواطنين المشاركين بمخيمات العودة.

يتبع...