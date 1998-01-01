مباحثات يجريها هنية مع قادة العمل الوطني لمواجهة تغول الاحتلال بالقدس

غزة / سما /

أجرى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، العديد من الاتصالات مع قادة العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني والأمناء العامون للفصائل الوطنية والإسلامية في الداخل والخارج للتداول في كيفية مواجهة تغول الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى وخاصة ما يجري فيه من إغلاق لباب الرحمة.

وأوضح مكتب إعلام هنية في تصريح صحفي، أن هنية بحث خلال محادثاته أيضًا التوصل لرؤية وطنية موحدة للتعامل وإجهاض هذه الحملة الإسرائيلية المنظمة ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك

وأضاف: أن هذه الاتصالات لا تزال جارية مع العديد من الدول والهيئات والمؤسسات والشخصيات لخطورة التهديدات المحدقة بالمقدسات الإسلامية ومحاولات تقسيم الحرم زمانيًا ومكانيًا.