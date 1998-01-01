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اجواء توتر بسجن النقب و الاحتلال ينقل أسيرين لـ "جلبوع"

الخميس 21 فبراير 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء توتر بسجن النقب و الاحتلال ينقل أسيرين لـ "جلبوع"



غزة / سما /

اوضح مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، أن أجواءً من التوتر تسود أقسام سجن النقب الصحراوي كافة، في أعقاب رفض إدارة السجن إزالة أجهزة التشويش المسرطنة التي تم تركيبها مؤخرا في قسم 4 بالسجن.

ونفذ أسرى سجن "النقب الصحراوي" اليوم خطوات عصيان لمواجهة إجراءات إدارة المعتقل الجديدة، المتمثلة بنصب أجهزة تشويش.

وتمثلت هذه الخطوات وفق نادي الأسير الفلسطيني، بإغلاق عدد من الأقسام وهي (3، 4، 5)، ووقف كافة المظاهر الحياتية اليومية فيها، بما فيها تنظيف غرف وخيم السجن، حيث تنتشر النفايات في الأقسام، وذلك في إطار حالة العصيان التي أعلنها الأسرى.

في سياق اخر، أفاد "إعلام الأسرى" بنقل إدارة سجون الاحتلال عميد الأسرى الإداريين الأسير إبراهيم عبد الله العروج (35 عامًا) من عزل ريمون إلى سجن جلبوع.

وأضافت "قامت إدارة سجون الاحتلال بنقل عميد الأسرى القائد نائل البرغوثي من عزل ريمون إلى سجن جلبوع".

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