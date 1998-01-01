بدران: مسيرات العودة غدا الجمعة ستكون فارقة ومميزة

بيروت /سما/

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، أن فعاليات مسيرات العودة يوم غد الجمعة ستكون مميزة وفارقة في جمع مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، منوها إلى أن النفير سيكون في القدس والضفة.

وأضاف بدران في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "القدس كلها ككل فلسطيني، حق حصري لنا، فلن نفرط أو نبيع ولن نهاون أو نساوم، مؤكدا أن صوت الشعب الفلسطيني أعلى واكبر من كل كلام الساسة والقادة".

وتابع: "واهم هذا المحتل اذا ظن أن الشعب الفلسطيني لن يتحرك دفاعا عن الاقصى، رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني"، مشددا على ان الشعب الفلسطيني أكبر من كل العقبات وأقوى من كل التحديات.