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قرار وزاري بفصل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الرسمية بلبنان

الخميس 21 فبراير 2019 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار وزاري بفصل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الرسمية بلبنان



بيروت /سما/

كشفت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، اليوم الخميس، عن قرار مفاجئ لوزير التربية والتعليم  اللبناني أكرم شهيّب يفيد بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجلين بالمدارس الرسمية وإعادتهم للالتحاق بمدارس "الأنروا".

وأدانت "شاهد"، في بيانها، هذا القرار المفاجئ للوزير شهيّب، معتبرة أن القرار "زيادة لمعاناة اللاجئين الفلسطينين في لبنان في ظل عجز مدارس الأونروا عن استيعاب هذه الأعداد المفاجئة من الطلاب فضلاً عن انعكاسه المباشر على التحصيل العلمي للطلاب أنفسهم".

وأوضحت،  أنها تلقت مجموعة من الاتصالات من أولياء أمور الطلاب الذين أفادوا بأن إدارات المدارس استدعتهم بشكل طارئ وطلبت منهم نقل أبنائهم من المدارس بعد أن منحتهم إفادات مدرسية تحمل قرار وزير التربية الجديد.

ولفت البيان إلى أن "شاهد" أجرت العديد من الاتصالات مع رؤساء الأقسام في وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت أفاد معظمهم أن هناك قرارا وزاريا بهذا الشأن، ولكن آليات تنفيذه لا تزال  غير واضحة.

وطالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ، شهيب "بضرورة التراجع عن هذا القرار في هذا الوقت الحرج من العام الدراسي والذي سيؤدي إلى تسرب مئات الأطفال خارج المدارس ويحرمهم من حقهم في التعلم حسب المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل".

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