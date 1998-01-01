فريدمان: قريبا سنرى الفلسطينيين والإسرائيليين يتعلمون معاً ويعملون سوياً

القدس المحتلة / سما /
اوضح ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل، أن تعزيز السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين يأتي بوقف الحديث والبدء بالأفعال.
وبحسب القناة السابعة العبرية، قال فريدمان في المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي- الفلسطيني "اعتقد أنه في المستقبل القريب سنرى الفلسطينيين والإسرائيليين يتعلمون معاً ويعملون سوياً ويعيشون في سلام حقيقي".
وأضاف: أن الولايات المتحدة تسعي لخلق مستقبل أفضل وأكثر أمناً للجميع".
ولفت فريدمان إلى أن العمليات ازدادت بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو لأن السلام على الورق لم يتحقق في الواقع.