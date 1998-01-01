  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فريدمان: قريبا سنرى الفلسطينيين والإسرائيليين يتعلمون معاً ويعملون سوياً

الخميس 21 فبراير 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريدمان: قريبا سنرى الفلسطينيين والإسرائيليين يتعلمون معاً ويعملون سوياً



القدس المحتلة / سما /

اوضح ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل، أن تعزيز السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين يأتي بوقف الحديث والبدء بالأفعال.

وبحسب القناة السابعة العبرية، قال فريدمان في المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي- الفلسطيني "اعتقد أنه في المستقبل القريب سنرى الفلسطينيين والإسرائيليين يتعلمون معاً ويعملون سوياً ويعيشون في سلام حقيقي".

وأضاف: أن الولايات المتحدة تسعي لخلق مستقبل أفضل وأكثر أمناً للجميع".

ولفت فريدمان إلى أن العمليات ازدادت بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو لأن السلام على الورق لم يتحقق في الواقع.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : السلطة تقرر عدم صرف رواتب موظفيها بغزة وستؤخرها للضفة الشهر المقبل

بالصور.. قصف اسرائيلي شرق البريج واصابات في فعاليات الارباك الليلي

ملادينوف: مواصلة حماس الهيمنة على غزة قد تؤدي بالأوضاع للانفجار وخطر الحرب يحوم في الافق

زلزال انتخابي في اسرائيل..د. سفيان ابو زايدة

بالصور.. الاحتلال يزعم احباط تهريب طرود لمعدات عسكرية الى قطاع غزة

الشيخ: القيادة رفضت استلام الاموال منقوصة وسلسلة خطوات سيعلن عنها قريبا

بالصور: رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يزور فرقة غزة ويجري تقييما للأوضاع

الأخبار الرئيسية

الطلاب في لبنان

قرار وزاري بفصل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الرسمية بلبنان

بشارة : سنصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر والمرتفعة منها سيتم خفضها بعد الاجراءات الاسرائيلية

بينت - ارشيف

بينيت يدعو نتنياهو لتوحيد احزاب اليمين لمواجهة تحالف لبيد - غانتس

طائرة استطلاع اسرائيلية تقصف دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة

السنوار - ارشيف

“السنوار” يرفض لقاء المبعوث النرويجي للسلام في الشرق الأوسط