يوم دراسي حول التداعيات النفسية لدى متضرري مسيرات العودة وكسر الحصار بغزة

غزة / سما/

عقد مركز حياة لتعزيز الجهوزية على الطوارئ بالشراكة مع برنامج غزة للصحة النفسية اليوم العلمي الأول على مستوي فلسطين تحت عنوان "التداعيات النفسية لدى متضرري مسيرات العودة وكسر الحصار"، وحضره العديد من القيادات الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، والإدارة العامة للصحة النفسية في وزارة الصحة، كما حضر أ. خضر حبيب ممثلاً عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ود. فضل نعيم عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية والتي تحتضن بدورها مركز «حياة»؛ بالإضافة الى طيف واسع من الأكاديميين والباحثين والطلاب.

وافتتح اليوم الدراسي بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار، ومن ثم كلمة لكل من د. باسم نعيم – مدير مركز «حياة»، د. ياسر أبو جامع -المدير العام لبرنامج غزة، د. أشرف القدرة- مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة.

واشتمل اليوم الدراسي على جلستين عمليتين؛ توزعت فيها ثمانية أوراق علمية سلطت الضوء على أهم التدخلات والتداعيات النفسية لدى متضرري مسيرات العودة وكسر الحصار قبل الإصابة وبعدها.

وبدوره أكد مدير مركز «حياة» د. باسم نعيم على أهمية اليوم الدراسي لأنه يسلط الضوء على التجربة الفلسطينية الرائدة وهي «مسيرات العودة»، وقال إن مركز حياة اختار دراسة هذه التجربة الفلسطينية «الفريدة» لاستخلاص النتائج والتوصيات لتسليمها لصانعي القرار، موضحاً ان المركز يهدف من خلال نشاطاته المتنوعة إلى تعزيز جهوزية المجتمع الفلسطيني على الطوارئ وبشتى الطرق والامكانيات.

من جهته أكد د. ياسر أبو جامع مدير برنامج غزة للصحة النفسية على أهمية اليوم الدراسي لتفرده بتسليط الضوء على مسيرات العودة وكسر الحصار، كما وشكر مركز حياة وكلية الطب على الترتيب الرائع لجميع محطات اليوم العلمي وشكر الباحثين على الاوراق العلمية الهامة والتي يجب الاستفادة منها والاهتمام بتوصياتها.

كما عرض د. أشرف القدرة - مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة إحصائيات حول شهداء ومصابي مسيرات العودة، مؤكد ان جميع الاصابات التي وصلت لمستشفيات القطاع كانت عن طريق الاستهداف المباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

وقد شارك في المؤتمر ثمانية باحثين من مؤسسات محلية وباحثين من الصحة النفسية ووزارة الصحة؛ حيث تم تسليط الضوء على أهم القضايا والتدخلات النفسية المقدمة والواجب تقديمها لدى متضرري مسيرات العودة وكسر الحصار.

وتركزت عناوين الابحاث حول التالي: دراسة الباحثتين اماني على وجيهان الغرة حول مستوى الصحة النفسية المقدمة لمتضرري مسيرات العودة، ودراسة الباحث سميح ابو حبل حول الجانب النفس مجتمعي للأشخاص متضرري مسيرات العودة، بينما تكلمن الادارة العامة للصحة النفسية عن تجربتها وسبل الاستجابة للتعامل مع التداعيات النفسية لمصابي مسيرات العودة وكسر الحصار، وتحدث برنامج غزة للصحة النفسية عن الأثار النفسية الاجتماعية لدى متضرري مسيرات العودة وكسر الحصار، وتكلم الباحث باسم بكير وآخرون حول اثار البتر على صورة الجسد ومدى الرضا لدى عينة من الأشخاص ذوي البتر خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، وتكلم الباحث حسن ابو رحمة وآخرون حول الأعراض النفسية وعلاقتها بالصلابة النفسية لدى مصابين مسيرات العودة، وتطرقت الباحثة عبير المشهراوي عن الاثار النفسية والاجتماعية لمسيرات العودة لدى كبار السن في مدينة غزة، وختم اليوم العلمي بدراسة للباحثة رجاء العريني حول الصلابة النفسية لدي مصابين مسيرات العودة وكسر الحصار

وخرج اليوم العلمي بالعديد من التوصيات الهامة من بينها إعادة تقييم التدخلات المقدمة لمتضرري مسيرات العودة وكسر الحصار على جميع النواحي الطبية والنفسية والخدماتية، بالإضافة لتوحيد ملف الجرحى في كل مستشفيات القطاع، وتعزيز الجهود الخدماتية المقدمة للمصابين.

وفي نهاية اليوم العلمي شكر د. باسم نعيم مدير مركز حياة المشاركين في اليوم الدراسي باحثين وحضورا؛ كما توجه بالشكر للجامعة الاسلامية ممثلة بكلية الطب على استضافتها لليوم العلمي