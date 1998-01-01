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فلسطين دعت الجامعة العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية فما قيمتها؟

الخميس 21 فبراير 2019 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين دعت الجامعة العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية فما قيمتها؟



رام الله / سما /

أكد رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس،  إن فلسطين وجّهت دعوة رسمية للجامعة العربية، لتفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار.

جاءت أقوال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده  بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية، بمدينة رام الله، اليوم.

وكانت القمة العربية بالكويت أقرت عام 2010، "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

وأضاف: "إن القرار الإسرائيلي بقطع جزء من أموال المقاصة "يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة".

وتابع: "لا نستطيع الفصل بين قرار إسرائيل بحجز جزء من أموال المقاصة، وقرار الولايات المتحدة الأخير بوقف المساعدات المالية، لإخضاع الفلسطينيين".

وأردف: أن حكومته أبلغت إسرائيل رسميا، الأربعاء، بأنها "لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة".

#المالكي #الخارجية الفلسطينية #الجامعة العربية #شبكة الامان المالية

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