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الرجوب يلتقي وزير الخارجية المصرية وهذا ما بحثاه...

الخميس 21 فبراير 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يلتقي وزير الخارجية المصرية وهذا ما بحثاه...



القاهرة /سما/

التقي جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الخميس، بوزير خارجية مصر سامح شكري في مقر الخارجية المصرية بالقاهرة، بحضور سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

و أطلع الرجوب، وزير خارجية مصر ، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني في القدس، وهدم المنازل والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى.

ووضع الرجوب، شكري على صورة القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرار إسرائيل بقرصنة الأموال الفلسطينية، والاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى، والاعتداءات المستمرة على المصلين والمرابطين، مضيفا ان هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للضغط على شعبنا وقيادته، في محاولة فاشلة لثنيها عن التمسك بالثوابت الوطنية.

وأشاد الرجوب بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية تجاه دعم صمود شعبنا أمام الاحتلال، انطلاقا من دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ، مؤكدا دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية التي ستظل دوما في صدارة اهتمام السياسة الخارجية المصرية.

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