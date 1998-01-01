  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي: اعتداء الاحتلال على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير و لاأخلاقي

الخميس 21 فبراير 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: اعتداء الاحتلال على طلبة مدرسة الخليل الأساسية خطير و لاأخلاقي



رام الله / سما /

اعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الخميس،  اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة باللاأخلاقي والخطير والمستفز.

وقالت في تصريح باسم اللجنة التنفيذية: "إن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة حق الاطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والدولي الإنساني".

وأكدت عشراوي أن هذا الاعتداء الذي يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائيلية وأسفر عن إصابة 30 طفلا بحالات اختناق إصابة احدهم حرجة؛ هو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، كما أنه تعد سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية والأكاديمية.

وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،  المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد دولة الاحتلال ومستوطنيها عن مؤسسات دولة فلسطين، وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : السلطة تقرر عدم صرف رواتب موظفيها بغزة وستؤخرها للضفة الشهر المقبل

بالصور.. قصف اسرائيلي شرق البريج واصابات في فعاليات الارباك الليلي

ملادينوف: مواصلة حماس الهيمنة على غزة قد تؤدي بالأوضاع للانفجار وخطر الحرب يحوم في الافق

زلزال انتخابي في اسرائيل..د. سفيان ابو زايدة

بالصور.. الاحتلال يزعم احباط تهريب طرود لمعدات عسكرية الى قطاع غزة

الشيخ: القيادة رفضت استلام الاموال منقوصة وسلسلة خطوات سيعلن عنها قريبا

بالصور: رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يزور فرقة غزة ويجري تقييما للأوضاع

الأخبار الرئيسية

بشارة : سنصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر والمرتفعة منها سيتم خفضها بعد الاجراءات الاسرائيلية

بينت - ارشيف

بينيت يدعو نتنياهو لتوحيد احزاب اليمين لمواجهة تحالف لبيد - غانتس

طائرة استطلاع اسرائيلية تقصف دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة

السنوار - ارشيف

“السنوار” يرفض لقاء المبعوث النرويجي للسلام في الشرق الأوسط

الشهيد بارود

الاحتلال الاسرائيلي يجدد رفضه تسليم جثمان الشهيد الاسير بارود