  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صيدم يهنئ الدكتور السر لحصوله على جائزة أفضل دكتوراة في تركيا

الخميس 21 فبراير 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم يهنئ الدكتور السر لحصوله على جائزة أفضل دكتوراة في تركيا



رام الله /سما/

 هنأت وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور محمد السر لحصوله على جائزة أفضل دكتوراة قُدّمت في الجامعات التركية، وفق المعهد العالمي لهندسة الكهرباء والإلكترونيات "IEEE".

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذا التميز يجسد صورة الفلسطيني الذي يُصر على النجاح بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال، مضيفاً "كل الشكر لمن يصنعون المجد والفخر وينتصرون لوطنهم بالعلم والمعرفة، مبارك هذا التميز والإبداع".

وأضاف الوزير أن "التربية" لن تدخر أي جهد من شأنه تعزيز الحضور الفلسطيني الإبداعي على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن قطار الإنجاز والتميز قد انطلق ولن يتوقف بالرغم من كل الصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن د. السر كان قد حصل على جائزة الشهيد ياسر عرفات عن أفضل دكتوراة للعام 2017 ومنحة مؤسسة شقائق النعمان الثقافية الفلسطينية.

#السر #صيدم #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : السلطة تقرر عدم صرف رواتب موظفيها بغزة وستؤخرها للضفة الشهر المقبل

بالصور.. قصف اسرائيلي شرق البريج واصابات في فعاليات الارباك الليلي

ملادينوف: مواصلة حماس الهيمنة على غزة قد تؤدي بالأوضاع للانفجار وخطر الحرب يحوم في الافق

بالصور.. الاحتلال يزعم احباط تهريب طرود لمعدات عسكرية الى قطاع غزة

زلزال انتخابي في اسرائيل..د. سفيان ابو زايدة

الشيخ: القيادة رفضت استلام الاموال منقوصة وسلسلة خطوات سيعلن عنها قريبا

بالصور: رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يزور فرقة غزة ويجري تقييما للأوضاع

الأخبار الرئيسية

بشارة : سنصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر والمرتفعة منها سيتم خفضها بعد الاجراءات الاسرائيلية

بينت - ارشيف

بينيت يدعو نتنياهو لتوحيد احزاب اليمين لمواجهة تحالف لبيد - غانتس

طائرة استطلاع اسرائيلية تقصف دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة

السنوار - ارشيف

“السنوار” يرفض لقاء المبعوث النرويجي للسلام في الشرق الأوسط

الشهيد بارود

الاحتلال الاسرائيلي يجدد رفضه تسليم جثمان الشهيد الاسير بارود