صيدم يهنئ الدكتور السر لحصوله على جائزة أفضل دكتوراة في تركيا

رام الله /سما/

هنأت وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور محمد السر لحصوله على جائزة أفضل دكتوراة قُدّمت في الجامعات التركية، وفق المعهد العالمي لهندسة الكهرباء والإلكترونيات "IEEE".

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذا التميز يجسد صورة الفلسطيني الذي يُصر على النجاح بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال، مضيفاً "كل الشكر لمن يصنعون المجد والفخر وينتصرون لوطنهم بالعلم والمعرفة، مبارك هذا التميز والإبداع".

وأضاف الوزير أن "التربية" لن تدخر أي جهد من شأنه تعزيز الحضور الفلسطيني الإبداعي على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن قطار الإنجاز والتميز قد انطلق ولن يتوقف بالرغم من كل الصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن د. السر كان قد حصل على جائزة الشهيد ياسر عرفات عن أفضل دكتوراة للعام 2017 ومنحة مؤسسة شقائق النعمان الثقافية الفلسطينية.