بشارة : سنصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر والمرتفعة منها سيتم خفضها بعد الاجراءات الاسرائيلية

رام الله / سما /

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، يوم الخميس، أنّ ميزانية الحكومة الفلسطينية لعام 2019 ستتأثر جراء اقتطاع الاحتلال لجزء من أموال المقاصة، كما أنّ رواتب الموظفين المرتفعة ستنخفض إثر ذلك.

وقال بشارة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في رام الله، إن "اقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة الفلسطينية سيؤثر على ميزانية الحكومة لعام 2019 وسيزيد من العجز فيها".

وأكد أنّ الحكومة ستصرف رواتب الموظفين هذا الشهر، لكنّ الرواتب المرتفعة ستنخفض مبيناً انه سيتم التعامل مع هذه المسألة بتقنين المصاريف وترحيل بعض الالتزامات الأمر الذي سيؤثر كذلك على نمو الاقتصاد.

وقال :" بقيمة رواتب الموظفين ستدفع بنسبة 80% كحد أعلى ، وندرس توزيعها بعدالة كاملة ، وهناك فسحة للاقتراض من البنوك الفلسطينية ضمن المعقول".

وبين بشارة انه يجرى حاليا دراسة إمكانية خفض الضرائب على السلع والمنتجات الفلسطينية.

وقال وزير المالية ان رواتب الموظفين سيتم التعامل معها "بمسطرة واحدة" ، وسنصرف رواتب الاسرى والمحررين والشهداء، على حدّ قوله.