فلسطين تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للشباب في آب 2019

رام الله / سما /

عُقد في مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في عمّان الاجتماع الأول للجنة الانضباط بعد تسمية أعضائها واعتمادهم بقرار اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير الذي عُقد بتاريخ 6/9/2018، وذلك برئاسة فؤاد قرادة وبحضور نائب رئيس اللجنة قيس أسود من العراق، عبد الواسع عبد الملك من اليمن والدكتور عبد الملك الريماوي من فلسطين بالاضافة الى الأمين العام خليل السالم.

افتتح قرادة الاجتماع بالترحيب بالحضور مشيراً الى أهمية عمل لجنة الإنضباط وضرورة تحديث لائحة الانضباط في اتحاد غرب آسيا خصوصاً وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من البطولات التي سينظمها الاتحاد وهي:

- بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة للناشئين/ تموز 2019 في الأردن.

- بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للشباب/ آب 2019 في فلسطين.

- بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة للرجال/ آب 2019 في العراق.

- بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للناشئات/ كانون الأول 2019 في الكويت.