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فيديو.. ديما بياعة تدافع عن طليقها تيم حسن

الخميس 21 فبراير 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ديما بياعة تدافع عن طليقها تيم حسن



وكالات / سما /

أجابت الممثلة السورية ​ديمة بياعة​ على الأسئلة التي طرحت عليها، من قبل متابعيها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام خلال بث مباشر، وعندما سئلت عن طليقها الممثل السوري ​تيم حسن​ كان جوابها حاسماً، حيث طلبت من المشاركين بالبث ألا يأتوا على سيرته بشكل سيء لأنه كان جزءاً من ماضيها، وتحترم العلاقة التي جمعت بينهما في مرحلة من حياتها. كما طلبت بياعة من متابعيها، احترام خصوصيتها.

والجدير ذكره أن بياعة تشارك في مسلسل “ببساطة”، من بطولة باسم ياخور، جيني إسبر، فادي صبيح، محمد حداقي، رنا شميس، أحمد الأحمد، جمال العلي، أمال سعد الدين، وأندريه سكاف.

#ديما بياعة

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