جامعة الأقصى والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوقعان اتفاقية لدعم حقوق المرأة

غزة / سما /

خلال لقاء رئيس الجامعة الدكتور كمال الشرافي بوفد من الاتحاد العامل للمرأة الفلسطينية برئاسة مسئولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية د. آمال حمد، وقع د. الشرافي اتفاقية شراكة تهدف إلى تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة في برامج مرتبطة بالتنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة مجتمعية آمنة، حيث سيتم التعاون بين الطرفين في عدة أنشطة، ومشاريع ريادية، وتدريبية، وتقنية، وتطويرية، ومجتمعية، وثقافية يتم اختيارها ووضعها في برنامج سنوي تحدد على ضوئه الأهداف، والإجراءات، والخطوات، والجدولة الزمنية، والاعتماد اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة.

وأكد د. الشرافي خلال كلمته أن جامعة الأقصى تسعى لإعداد الإنسان الفلسطيني الواعي والمثقف والمزود بالمهارات والقدرات الإبداعية، وأن الجامعة تسعى إلى تطوير الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلية والدولية، مع المحافظة على المفاهيم الوطنية، والإرث الحضاري الفلسطيني العربي والإسلامي، مثمنا في ذات السياق الدور الريادي للمرأة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني ، منوهاً إلى ضرورة الخروج عن المألوف في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمرأة، وإطلاقها في جميع محافظات قطاع غزة.

من جهتها هنأت د. حمد المرأة الفلسطينية بمناسبة اقتراب يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، معربةً عن سعادتها بالشراكة مع جامعة الأقصى العريقة ،حيث سيتم تنفيذ جدارية في الجامعة تكون أولى الفعاليات المركزية ، دعما للمرأة الفلسطينية المعطاءة ، موضحة ً أن الاتحاد العام للمرأة يدافع عن حقوق المرأة الفلسطينية ، ويناضل من أجل انجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويسعى لتنمية المرأة والنهوض بها في التجمعات الفلسطينية المتعددة.