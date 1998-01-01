  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سان جيرمان: نيمار سيعود إلى البرازيل

الخميس 21 فبراير 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان: نيمار سيعود إلى البرازيل



وكالات / سما /

قال باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من إصابة في القدم، في البرازيل، تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.

وتعرض نيمار لكسر في القدم خلال الفوز 2-صفر على ستراسبورج في كأس فرنسا، في 23 يناير/ كانون الثاني.

وأكد النادي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب، هي ذاتها التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام الماضي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن اللاعب البالغ عمره 27 عاما، سيسافر إلى بلاده اليوم الخميس "كجزء من عملية التعافي... قرر باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل لمدة 10 أيام".

#باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : السلطة تقرر عدم صرف رواتب موظفيها بغزة وستؤخرها للضفة الشهر المقبل

بالصور.. قصف اسرائيلي شرق البريج واصابات في فعاليات الارباك الليلي

ملادينوف: مواصلة حماس الهيمنة على غزة قد تؤدي بالأوضاع للانفجار وخطر الحرب يحوم في الافق

الرئيس: أعلن باسم الشعب اننا لن نقبل اموال المقاصة ولن نجتمع بمن يشككون بالمنظمة

بالصور.. الاحتلال يزعم احباط تهريب طرود لمعدات عسكرية الى قطاع غزة

زلزال انتخابي في اسرائيل..د. سفيان ابو زايدة

الشيخ: القيادة رفضت استلام الاموال منقوصة وسلسلة خطوات سيعلن عنها قريبا

الأخبار الرئيسية

بشارة : سنصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر والمرتفعة منها سيتم خفضها بعد الاجراءات الاسرائيلية

بينت - ارشيف

بينيت يدعو نتنياهو لتوحيد احزاب اليمين لمواجهة تحالف لبيد - غانتس

طائرة استطلاع اسرائيلية تقصف دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة

السنوار - ارشيف

“السنوار” يرفض لقاء المبعوث النرويجي للسلام في الشرق الأوسط

الشهيد بارود

الاحتلال الاسرائيلي يجدد رفضه تسليم جثمان الشهيد الاسير بارود