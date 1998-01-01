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10 نصائح لحياة زوجية سعيدة

الخميس 21 فبراير 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 نصائح لحياة زوجية سعيدة



وكالات / سما /

لا شك أن العلاقة الـ”زوجية” تمر بالعديد من المشاكل، وقد يحدث أيضًا فتور في المشاعر والأحاسيس مع مرور الوقت، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الحياة الزوجية.

ولإحياء الحب من جديد في الحياة الزوجية، يجب على الزوجين اتباع العديد من الإجراءات والممارسات التي من شأنها تضمن لهما حياة زوجية سعيدة، وهي كما أوردها موقع “إم إس إن” كالتالي:

– عامل شريك حياتك بحب ولطف وحنان ووجه له الإطراء.

– خصص بعض الوقت لشريك حياتك ومارس معه نشاطات ترفيهية.

– تأنق أمام شريك حياتك وارتدي ملابس جملية وجذابة.

– لا تبخل على شريك حياتك بأي مشاعر جميلة كالعناق أو عندما يعاني من مشكلة.

– يمكنك أن تعد وجبة مفضلة لشريك حياتك إن كنت تجيد الطبخ.

– حاول أن تشكر شريك حياتك دائمًا تجاه ما يفعله حتى ولو كان بسيطًا.

– فاجئ شريك حياتك بهدية سواء كانت رمزية أو قيمة.

– لا تحاول أن تضفي جوا من الكآبة داخل المنزل، بل حاول سرد المواقف الطريفة والمضحكة على شريك حياتك.

– إن كنت تقضي أغلب الوقت بالعمل حاول الاتصال بشريك حياتك باستمرار وعبر له عن اشتياقك له بعبارات رومانسية.

– احصل على إجازة من العمل وانطلق مع شريك حياتك في نزهة ومارس معه العديد من النشاطات.

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