"الخارجية" تدين أعمال العنف والكراهية في فرنسا

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعمال العنف والتطرف والكراهية، التي تحدث في الجمهورية الفرنسية الصديقة، وتعتبرها جزءا من التعبيرات اللاسامية المرفوضة من قبلنا ومن قبل المجتمع الدولي.

وأكدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، وقوف دولة فلسطين الى جانب الجمهورية الفرنسية في مواجهة تلك الجرائم أيا كان مصدرها، واعربت عن تضامنها الكامل مع فرنسا الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا في محاربة الكراهية والعنصرية واللاسامية بأشكالها كافة.

يذكر أن سلسلة حوادث حصلت مؤخرا في فرنسا، ومنها العثور على 96 مدفنا يهوديا في مقبرة في كاتزينهايم في الألزاس وضعت عليها صلبان مشطوبة. كما رسمت أيضا صلبان مشطوبة (ترمز الى النازية) على صور السياسية الراحلة لسيمون، وقطع مجهولون شجرة كانت زرعت تكريما لذكرى يهودي تم تعذيبه حتى الموت في 2006