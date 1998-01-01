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فيديو.. مصري يلقي زوجته من البلكونة بعد شهر على الزواج: "زهقت منها"

الخميس 21 فبراير 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مصري يلقي زوجته من البلكونة بعد شهر على الزواج: "زهقت منها"



وكالات / سما /

تداول ناشطون مصريون مقطعا مصورا صادما لزوج مصري يلقي بزوجته من “بلكونة” شقته، ليدركها الجيران في اللحظة الأخيرة بعد أن تعلقت بسور البلكونة الحديدي.

وأوضح الفيديو سيدة تتشبث بالعمود الحديدي للشرفة، وحاول الجيران الإمساك بها وإنقاذها قبل أن تسقط.

وقال رواد التواصل، إن الحادثة وقعت فى إحدى مناطق فيصل، بعدما شعر الزوج بالزهق من زوجته وقام بإلقائها من شرفة المنزل، في حين تمكن الجيران من الإمساك بها قبل ان تفلت يدها من الدرابزين الحديدي الموجود بالشرفة وتسقط من شرفة منزلها وتلقى مصرعها.

وقالت مصادر أمنية إنَّ قوات الأمن في الجيزة تفحص الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ سيدة حاول زوجها إلقائها من شرفة شقتهما، بحسب المتداول عبر مواقع التواصل.

وتجري المباحث تحرياتها بشأن الواقعة للتوصل إلى مكان الواقعة، وعما إذا كان هناك اتهام من عدمه.

#مصري #البلكونة

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