فيديو.. طفلة تقلد النجمة العالمية بيونسيه

وكالات / سما /

تداول ناشطون بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو طريف وصل لما يقرب 2 مليون مشاهدة في غضون أيام، لطفلة صغيرة تدعى بايلور من ولاية “يوتا” ترقص أمام المروحة الخاصة بها وهي تتناول "الكورن دوج" وترقص مقلدة النجمة العالمية بيونسيه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الفيديو الذي التقطته والدة بايلور لابنتها التي كانت ترقص على طاولة المطبخ وتضحك بشدة.

وظهرت الصغيرة وهي ترتدي سترة صفراء وبنطال جينز، وتقف على طاولة المطبخ، وترقص أمام المروحة التي تجعل شعرها يتطاير في الهواء، بينما تمسك في يدها طعام “الكورن دوج”.