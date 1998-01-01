تعرف على المنتجات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان

وكالات / سما /

نشر موقع "آف بي. ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن المنتجات الطبيعية التي من شأنها أن تساهم في تبييض الأسنان بشكل كبير.

وقال الموقع، في تقريره ، إن بعض المنتجات الغذائية قد تُفقد الأسنان لونها الأبيض، على غرار الشاي، والبن، والنبيذ الأحمر وغيرها.

في المقابل، تساهم بعض المنتجات في تنظيف الأسنان وجعلها أكثر قوة، كما تقضي على البقع وتحافظ على نظافة الفم. وبناء على ذلك، من الضروري الانتباه لنظامك الغذائي.

وأفاد الموقع أن الزبادي الطبيعي يعد من المنتجات المفيدة جدا للجسم لاحتوائه على نسبة هامة من الكالسيوم وهو ما يقوي الأسنان ويقي من التسوس.

علاوة على ذلك، يعتبر الزبادي الطبيعي مفيدا لمينا الأسنان، لذلك يجعل الأسنان أقوى بسبب احتوائه على نسبة هامة من الفوسفور. تجدر الإشارة إلى أن منتجات الألبان الطبيعية هي تلك التي تخلو من السكر.

وأضاف الموقع أن الجبن شأنه شأن الزبادي يحتوي على كميات هامة من الفوسفور والكالسيوم، الذي له تأثير إيجابي على مينا الأسنان.

في الواقع، هناك بعض الأنواع من الجبن التي تعتبر مفيدة أكثر من غيرها على غرار جبنة البارميزان، وجبنة الشيدر وغيرها. لكن، في حال كنت تتناول الجبن مع النبيذ الأحمر، فلن يؤدي ذلك إلى أي نتيجة إيجابية.

وأورد الموقع أن خبراء التغذية على غرار خبيرة التغذية، ساندرا مولدوفان، يعتبرون التفاح بمثابة "فرشاة الأسنان" الطبيعية الأكثر فعالية.

وبسبب قوام التفاح الصلب، ينظف التفاح سطح الأسنان من الجير. وقد يلاحظ العديد منا أن الأسنان تكون أكثر بياضا ونظافة بعد تناول تفاحة ، كما أن هذه الفاكهة تحفز على إفراز اللعاب الذي يخلصنا من الجير والبكتيريا.

كما يلعب الجزر الدور ذاته الذي يلعبه التفاح، نظرا لأن العصارة الموجودة في الجزر تساعد على تنظيف مينا الأسنان من الجير بشكل فعال.

لكن، يجب تناول الجزر نيئا لضمان نتيجة إيجابية على صحة الإنسان، بينما إذا تناولته مسلوقا، على الرغم من فوائده على صحة الجسم، فلن يكون له أي تأثير على صحة الأسنان.

وأورد الموقع أن الحليب مصدر رئيسي للكالسيوم والفسفور، لذلك يضمن استهلاكه بشكل يومي الحصول على ابتسامة بيضاء وعظام قوية.

نتيجة لذلك، من الضروري إدراج الحليب في النظام الغذائي اليومي. في السياق ذاته، تعمل سيقان الكرفس المقرمشة على إزالة الجير والبقع من الأسنان. علاوة على ذلك، تتمتع هذه الخضار الورقية بخصائص مضادة للالتهاب.

وأفاد الموقع أن تناول الفراولة لن يجعل ابتسامتك بلون الدم، بل على العكس تماما حيث سيجعل أسنانك أكثر بياضا ونظافة.

الجدير بالذكر أن الفراولة غنية بالأحماض العضوية التي تنظف سطح الأسنان بلطف، كما تزيل الجير دون الإضرار بمينا الأسنان.

وأكد الموقع أن مضغ العلكة يعتبر مفيدا للأسنان فيما يتعلق بنظافتها، لكن من الأفضل مضغ العلكة التي تحتوي على الإكسيليتول، وهي مادة من أصل طبيعي تستخدم على نطاق واسع كبديل للسكر.

وينظف الإكسيليتول سطح الأسنان ولا يسمح بظهور البقع. علاوة على ذلك، من الممكن استخدام العلكة بطعم النعناع أو القرفة وهي مواد تحفز إفراز اللعاب، وبالتالي، تُطهر تجويف الفم.

وفي الختام، أوضح الموقع أنه من المفيد استخدام كل المنتجات المذكورة آنفا للحفاظ على صحة الأسنان والتخلص من ظهور البقع.

لكن لن يكون ذلك مفيدا مع غياب الرعاية المستمرة والمنتظمة للأسنان. وفي حال كانت الأسنان تعاني من البقع والمشاكل الأكثر خطورة فلن تساعد المواد الغذائية على مواجهة هذه المشاكل.