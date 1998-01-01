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ما علاقة الالتهابات بضعف الذاكرة؟

الخميس 21 فبراير 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما علاقة الالتهابات بضعف الذاكرة؟



وكالات / سما /

توصل علماء جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الالتهابات المزمنة في أواسط العمر، تسبب اضطراب الذاكرة وغيرها من القدرات المعرفية قبل سن الشيخوخة.

ونشر موقع "MedicalXpress" نتائج هذه الدراسة، التي شارك فيها 12336 شخصا، يبلغ متوسط أعمارهم 57 سنة، واستمرت التجربة 20 عاما.

وحلل الأطباء عينات من دم كل مشترك، لقياس أربعة مؤشرات حيوية للالتهابات: كمية بروتين فيبرينوجين، وعدد كريات الدم البيضاء، ومؤشر عامل فون ويلبراند، ومؤشر تخثر الدم VIII. وباستخدام هذه المؤشرات تم حساب المستوى العام للالتهابات.

وبعد مضي ثلاث سنوات، عاد الأطباء ليقيسوا مستوى بروتين С التفاعلي، والذي يرتفع تركيزه في الدم عند وجود الالتهابات.

وعلى ضوء النتائج التي حصل عليها الباحثون، تم تقسيم المشتركين إلى أربع مجموعات استنادا إلى المستوى العام للالتهابات، ومستوى بروتين С التفاعلي. وأجريت اختبارات للقدرات المعرفية للمشتركين في بداية الدراسة، ثم بعد مضي 6-9 سنوات، وفي نهاية الدراسة.

وتوصل الباحثون إلى أن ضعف الذاكرة والخلل في القدرات المعرفية قد زاد بنسبة 8% لدى أولئك الذين لوحظ عندهم مستوى التهابات مرتفع، وزاد ضعف الذاكرة والخلل في القدرات المعرفية بنسبة 12% لدى أولئك الذين كانوا يعانون من أعلى مستوى لبروتين C، وقد أخذ الباحثون في الاعتبار العوامل الخارجية مثل مستوى التعليم، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.

يذكر أن القدرات المعرفية هي مجموعة من العمليات العقلانية المسؤولة عن التحكم في السلوك، وتسمح بتطوير مسار السلوك اللازم لتحقيق هدف محدد، وهي الأساس الراسخ للتخطيط والتفكير العقلاني وحل المشكلات.

#الذاكرة

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