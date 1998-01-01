5 خطوات بسيطة لتنعم بنوم أفضل

وكالات / سما /

في الكثير من الأحيان يمكن أن يكون الحصول على ثماني ساعات من النوم كل ليلة بمثابة هدف بعيد المنال، إلا أن أخصائية التغذية جيسيكا سيبيل تقول بأن الاستمتاع بنوم هانئ أمر بسيط للغاية وذلك عبر اتباع نظام روتيني مؤلف من الخطوات الخمس التالية:

1- التوقف عن العمل

تقول الأخصائية جيسيكا إن تعزيز الراحة والاسترخاء قبل ساعات من النوم، يخفف من تأثيرات هرمون الكورتيزول والأدرينالين الناجمين عن الإجهاد في العمل، الأمر الذي يعمل على توفير فرصة لنوم مريح وهادئ. وتنصح جيسيكا بتناول الشاي أو النعناع أو البابونج قبل النوم بعدة دقائق.

2- إعداد وجبة صحية

تقول جيسيكا بأن تناول البروتين في الليل يمكن أن يساعد في تنظيم النوم ونسبة السكر في الدم، إضافة إلى أن الدهون الصحية تساعد على الاسترخاء. كما أن تناول طعام العشاء ببطء وتجنب الكاكاو والسكر المكرر والفاكهة له تأثير إيجابي على النوم لساعات كافية هانئة.

3- الابتعاد قدر المستطاع عن الشاشات

توقف عن تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر قبل ساعتين من النوم على الأقل، فالبقاء أمام الشاشات حتى موعد النوم يؤثر على الأعصاب بشكل كبير ويحول دون الحصول على فرصة لنوم مريح.

4- تخصيص مساحة للاسترخاء

يعتبر المنزل المريح والهادئ أحد العوامل الهامة ليحظى المرء بنوم هانئ ومريح. وتنصح جيسيكا بإضاءة بعض الشموع وتناول كوب من الشاي الأخضر أو الأعشاب المغلية، إضافة إلى تخصيص وقت لقراءة جزء من كتابك المفضل قبل النوم.

5- إعداد الجسم للنوم

إن القيام ببعض تمارين اليوغا وتمارين التنفس لمدى عشر دقائق قبل النوم يحسن الدورة الدموية ويضع الجهاز العصبي في حالة من الراحة.