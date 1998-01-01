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خريطة سماوية جديدة تكشف مئات الآلاف من المجرات المجهولة

الخميس 21 فبراير 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خريطة سماوية جديدة تكشف مئات الآلاف من المجرات المجهولة



وكالات / سما /

تمكن علماء من الوصول إلى اكتشاف فضائي مثير، بعدما رصدوا مئات الآلاف من المجرات المجهولة عبر تلسكوب يستخدم الموجات "الراديوية"، التي ترصد الإشارات الصادرة عن الأجرام السماوية.

وأفادت "سكاي نيوز"، الأربعاء، بأن الاكتشاف جاء ثمرة عمل أكثر من 200 عالم فلك، من 18 دولة، مشيرة إلى أنهم نشروا نتائج البحث في عدد خاص من دورية "علم الفلك والفيزياء الفلكية" العلمية المحكمة.

ويحتوي العدد الخاص من الدورية على 26 ورقة بحثية، تتناول أجزاءً كثيرة من الاكتشاف الفضائي.

والاختراق الذي توصل إليه العلماء لا يزيد عن 2 في المئة من المسح الفضائي الذي أجروه باستخدام الموجات "الراديوية".

وإلى جانب رصد المجرات التي كانت مجهولة حتى وقف قريب، تعرف العلماء على بعض من أسرارالكون، مثل بيانات جديدة عن فيزياء الثقوب السوداء، وكيفية تطور مجموعات المجرات.

 واستعان العلماء في هذه المهمة بتلسكوب (LOFAR)، الذي يقع مركزه الرئيسي في هولندا، ويديره معهد علم الفلك الهولندي، كما توجد محطات أخرى لهذا التلسكوب في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد وبولندا وأيرلندا.

وقال الأستاذ في جامعة ليدن الهولندية، هوب روتغرينغ، إن الاكتشاف الجديد يساهم في معرفة أين توجد الثقوب السوداء في الكون.

وأضاف "إذا استعملنا تلسكوب الموجات الراديوية ونظرنا إلى السماء، فسنجد انبعاثات من الثقوب السوداء ذات الكتلة الهائلة".

وعبر هذا التلسكوب يمكن الإجابة عن السؤال: "من أين تأتي تلك الثقوب السوداء؟. ما نعرفه أن هذه الثقوب تلتهم ما يحيط بها بشراهة".

#خريطة سماوية #المجرات

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