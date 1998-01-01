جوجل تعترف بأنها أخفت وجود ميكروفون سري

وكالات / سما /

اعترفت شركة جوجل أنها أخفت وجود ميكروفون في بعض أجهزتها.

لكن الشركة قالت إن ذلك كان "خطأ". وكانت الشركة قد أعلنت هذا الشهر أن المساعد الصوتي في أجهزة "نيست" (Nest) للإنذار المنزلي أصبح قابلا للاستخدام، بعد تحديث نظام التشغيل. ويستخدم الميكرفون للتحكم وتوجيه الأوامر صوتيا، كما يضم الجهاز لوحة مفاتيح.

وردا على تغريدة من أحد مستخدميها، تساءل فيها عن البند في وصف المنتج الذي يشير إلى وجود الميكرفون، وما إذا "كان لدي ميكروفون مخفي في منزلي كل هذا الوقت"، رد حساب (Nest@) قائلا: "أضفنا الميكروفون في جهاز (Nest Guard)؛ آخذين بعين الاعتبار مزايا مثلGoogle Assistant".

وأضافت الشركة في ردها الذي تابعته: "لم يكن (الميكروفون) في وضعية الاستخدام حتى هذه اللحظة، ويمكن تشغيله أو تعطيله في أي وقت باستخدام تطبيق نيست".

وقبل تحديث برنامج التشغيل لم تكن هناك أي إشارة للميكروفون في وصف الجهاز، لكن الكلمة أضيفت هذا الشهر، بعدما تم تفعيله.

والثلاثاء، نقل موقع "بزنس إنسايدر" عن متحدث باسم جوجل؛ أن الشركة ارتكبت "خطأ"، مضيفا: "لم يكن مطلقا في نيتنا أن يكون الميكروفون في الجهاز سريا، وكان يجب أن تتم الإشارة إليه ضمن الوصف التقني" للجهاز.

وذُكر أن الميكروفون بالأصل أضيف للجهاز لإتاحة احتمال دعم خصائصه بخاصية التقاط الأصوات المحيطة، مثل حالة قيام لصوص بكسر زجاج الشباك.

وفي الأثناء، واجهت شركة الطيران السنغافورية انتقادات، بعدما اكتشف الركاب وجود كاميرات صغيرة على ظهر المقاعد يمكنها تصوير الركاب، لكن الشركة قالت إن الكاميرات غير مفعّلة وأنها وضعتها في الأصل كجزء من نظام الترفيه في بعض طائراتها، ولم يتم استخدامها مطلقا.

وتعيد قضية جهاز جوجل التذكير بمدى التزام شركات التكنولوجيا الكبرى بمعايير الخصوصية للمستخدمين، وعدم استخدام بياناتهم دون إذن منهم.