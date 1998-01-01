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كأس فلسطين : الهلال يقلب الطاولة على نادي جنين

الخميس 21 فبراير 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كأس فلسطين : الهلال يقلب الطاولة على نادي جنين



الضفة المحتلة / سما /

حول هلال القدس الخسارة الى فوز على نادي جنين بخمسة اهداف لهدفين ليتأهل الى دور ال 16 في بطولة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية .

احداث اللقاء :- كانت الأفضلية واضحة لصالح الهلال من حيث السيطرة والإستحواذ والفرص فيما اعتمد نادي جنين على الهجمات المرتدة وترجمت الى هدفين .

في الدقيقة 15 جاء الهدف الأول للهلال عن طريق علي نعمة بعد انفراد محمود عويسات مع الحارس لترتد ومن خارج الصندوق سددها علي صاروخية في حلق المرمى الخالي وجاء هدف التعادل في الدقيقة 18 من كرة عرضية نفذها سامح علوان لتجد عبد الله الطبال سددها زاحفة في مرمى خالد عزام وفي الدقيقة 45 جاء الهدف الثاني لصالح نادي جنين بتوقيع سامح علوان من كرة عرضية نفذها محمد عمر لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف .

الشوط الثاني : فرض الهلال سيطرته التامة بفضل الخبرة والعامل البدني ودخول جوناثان سوريا وعدي الدباغ ومحمد يامين وفي الدقيقة 57 احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال نفذها جوناثان سوريا محرزاً هدف التعادل ليعود ويسجل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة بينية من عدي الدباغ في الدقيقة 65.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 80 بتوقيع عدي الدباغ اثر كرة مرتدة من الحارس وفي الدقيقة 87 اختتم الهلال اهدافه بتسجيل محمود عويسات الهدف الخامس بعد تلقيه تمريرة بينية من جوناثان سوريا لينتهي اللقاء لصالح الهلال بخمسة اهداف مقابل هدفين ليواجه في دور ال 16 نادي اسلامي قلقيلية .

حكم اللقاء : رشاد الدعمه ساعده خالد الخطيب , محمد الخطيب والرابع محمد بدير وراقبه تامر بركات .

#كأس فلسطين #هلال القدس #نادي جنين

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