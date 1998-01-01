لاعب ابناء القدس المحتسب يستعد للمشاركة في بطولة كأس النخبة للتايكواندو

القدس المحتلة / سما /

يستعد لاعب تايكواندو نادي ابناء القدس مصطفى المحتسب للمشاركة في بطولة كأس النخبة الدولية العاشرة للتايكواندو والتي ستقام في العاصمة الاردنية عمان نهاية الشهر الحالي وتستمر حتى الثاني من اذار المقبل.

وتأتي مشاركة المحتسب في بطولة كأس النخبة، ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مدربه المقدسي زكريا ابو الحلاوة والتي تهدف الى رفع مستواه من خلال الاحتكاك، واكتساب الخبرة عن طريق المشاركة في مثل هذه البطولات الدولية.

واوضح المدرب ابو الحلاوة ان اللاعب المحتسب لديه جميع مقومات البطل، التي تمكنه من الفوز وتحقيق انجازات مشرفة لتايكواندو فلسطين، واضاف ان اللاعب المحتسب سيخوض معسكراً تدريبياً بواقع ٦ ايام تدريبية، وسيشارك في بطولة كأس النخبة بوزن ٢٦- للاحزمة الملونة في الفئة العمرية (٩-١).

يذكر ان المحتسب من حملة الحزام الاخضر، وكان قد حصد الميدالية الذهبية وكاس افضل لاعب في بطولة كأس نجوم فلسطين التي نظمت باشراف الاتحاد الفلسطيني وبمشاركة اكثر من ٦٠٠ لاعب ولاعبة من محافظات الوطن منتصف الشهر الحالي، كما حصد ايضا كأس افضل لاعب في بطولة الميلاد بنسختها الثانية والتي نظمها نادي ابناء القدس بمشاركة ٣٠٠ لاعب ولاعبة.