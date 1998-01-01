مهاجمان من الليجا يستعدان لتعزيز هجوم برشلونة

وكالات / سما /

استقر نادي برشلونة على المهاجم الذي سيتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، الذي يعاني من أزمة هجومية منذ بداية العام الجديد، بسبب تراجع مستوى لويس سواريز.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع مهاجميْن من الليجا الإسبانية، ويراقبهما عن كثب خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يضع الأوروجوياني ماكسي جوميز، مهاجم سيلتا فيجو صاحب الـ22 عاماً، ضمن أولوياته خلال الصيف القادم، حيث سجل اللاعب المذكور 18 هدفاً بالليجا في الموسم الماضي.

ويمتلك جوميز الكثير من الصفات المهمة منها القوة البدنية والطول، إضافة لإجادته للضربات الرأسية، وهذا ما جذب اهتمام أندية كبيرة مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد، علماً بأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 50 مليون يورو فقط.

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن النادي الكتالوني مهتم أيضاً بالبرتغالي أندريه سيلفا، صاحب الـ23 عاماً، والمعار من ميلان الإيطالي لإشبيلية.

وألمحت الصحيفة المذكورة، إلى أن إدارة الفريق الكتالوني صرفت النظر عن لوكا يوفيتش مهاجم آينترخت فرانكفورت، بسبب سعره المرتفع بعد انضمام أندية الدوري الإنجليزي لسباق التعاقد معه.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن برشلونة مرتبط أيضاً بضم نيكولاس بيبي (23 عاماً) ورافائيل لياو (19)، اللذان يلعبان في صفوف ليل الفرنسي.