مستقبل سولاري متوقف على مباراتي الكلاسيكو

وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري بخصوص مستقبل الفريق في المرحلة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز اجتمع مع سولاري لأكثر من ساعتين يوم أمس الثلاثاء، وتم مناقشة العديد من الأمور تخص المواجهات المقبلة، حيث يسعى بيريز للاطمئنان على الفريق بعد الهزيمة المفاجئة من جيرونا الأسبوع الماضي والتي أعادت الشكوك مجدداً بمستوى الريال.

ووفقاً للصحيفة الكاتالونية، قام بيريز بتحذير سولاري من ارتكاب أية أخطاء في الاستحقاقات القادمة، خصوصاً في بطولة الدوري الإسباني التي لم يعد هناك أي مجال لإهدار المزيد من النقاط بها.

واتفق الطرفان على عدم الاستسلام في بطولة الليجا ومحاولة تقليص الفارق في الأسابيع القادمة، لكن إن تعثر الفريق في أي مباراة، سوف يتم إهمال هذه البطولة والتركيز على كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وأكدت موندو ديبورتفو توصيل بيريز رسالة لسولاري بأن مستقبله متعلق في مباراتي الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وإياب الليجا، فإذا تم تحقيق نتائج إيجابية فسوف يتم الإبقاء على المدرب الأرجنتيني للموسم القادم، طبعاً بشرط تجاوز عقبة أياكس في ثمن نهائي دوري الأبطال.