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خضيرة يوضح حالته الصحية بعد تعرضه لمشكلة في القلب

الخميس 21 فبراير 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خضيرة يوضح حالته الصحية بعد تعرضه لمشكلة في القلب



وكالات / سما /

طمأن سامي خضيرة نجم يوفنتوس الإيطالي جماهير فريقه على حالته الصحية بعد تعرضه لمشكلة غير متوقعة تتعلق بعدم انتظام دقات القلب، وهو ما حرمه من المشاركة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

مشكلة سامي خضيرة في القلب اكتشفت قبل يوم واحد فقط من مواجهة أتلتيكو مدريد، وأثارت القلق داخل يوفنتوس وبين عشاق النادي حول العالم، إلا أن اللاعب خفف من حدة القلق بنشره رسالة على أنستجرام تؤكد قدرته على التعافي سريعاً.

وخضع خضيرة أمس لعملية جراحية بالمنظار في قلبه (تنظير) حسبما وضح اللاعب والنادي، وهو ما سيمكنه من تخطي مشكلة عدم انتظام دقات القلب سريعاً.

وقال خضيرة عبر أنستجرام “خضعت أمس لعملية تنظير في القلب، كل شيء سار بشكل جيد وسوف أكون قادراً على العودة إلى التدريبات بعد نيل فترة قصيرة من الراحة”.

وأضاف “أشكركم جداً على رسائل الدعم التي تلقيتها، أقدر حقاً ما فعلتموه من أجلي”.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد تفوق على يوفنتوس في غياب خضيرة بنتيجة هدفين دون رد، مما يعقد من مهمة اليوفي في مواصلة مشواره بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

#سامي خضيرة #القلب

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