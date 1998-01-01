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فيديو.. دفاع أتلتيكو مدريد يمنحه فوزاً ثميناً على يوفنتوس

الخميس 21 فبراير 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. دفاع أتلتيكو مدريد يمنحه فوزاً ثميناً على يوفنتوس



وكالات / سما /

نجح فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه، يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وحل فريق السيدة العجوز ضيفاً ثقيلاً على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، مدريد، ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ثنائي قلب دفاع من ذهب، منحا الأتلتي الانتصار الثمين الليلة، حيث افتتح خوسيه خيمينيز مجال التسجيل لفائدة أصحاب الأرض في الدقيقة 78، وبعدها بخمس دقائق فقط، أضاف المخضرم دييجو جودين الهدف الثاني بإصرار.

وسجل البديل الإسباني ألفارو موراتا هدفاً قبل هذه الثنائية، ولكن حكم المباراة استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد المستخدمة لأول مرة في دوري الأبطال لإلغاء الهدف لوجود مخالفة على نجم تشيلسي الإنجليزي الأسبق لمصلحة المدافع الكبير كيليني.

وقدم أتلتيكو مباراة أكثر من رائعة استحق على إثرها الخروج منتصراً أمام البيانكونيري، وتألق الحارس يان أوبلاك للذود عن مرماه ضد هجمات اليوفي وتسديدات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصاروخية.

وتلقى ثنائي فريق العاصمة الإسبانية، دييجو كوستا وتوماس بارتي، بالإضافة إلى أليكس ساندرو ظهير اليوفي الورقة الصفراء في مباراة الليلة، والتي ستحرمهم من التواجد في معركة الحسم في الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 12 مارس المقبل على ملعب أليانز ستاديوم.

#يوفنتوس #أتلتيكو مدريد

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