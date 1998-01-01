لأول مرة .. "إسرائيل" تقدم إفادات جنودها لمحكمة لاهاي ضد حماس

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "إسرائيل" ستقدم إفادات أدلى بها جنود إسرائيليين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد حركة حماس في غزة بزعم ارتكابهم جرائم حرب.

وقالت الصحيفة إن شهادة 33 جنودي من الجيش الاسرائيلي ستقدم إلى محكمة العدل الدولية في محاولة لإثبات أن مقاتلي حماس يرتكبون ما أسمتها جرائم حرب ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وبحسب الصحيفة فقد عمل أعضاء منظمة "حقيقتي" طوال عدة أشهر، على جمع شهادات من الجنود، والتي تكشف صورة عن نشاط حماس في قطاع غزة منذ عام 2014، السنة التي انضمت فيها السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما، وحتى صيف عام 2018، الذي اندلعت فيه مسيرات العودة على حدود غزة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الإسرائيليون إلى لاهاي، لكن الحديث الآن عن شهادات مفصلة ادلى بها الجنود الذين خدموا في المنطقة.