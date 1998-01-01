جوارديولا: السيتي غير مستعد للفوز بدوري الأبطال

وكالات / سما /

اعترف بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بأن فريقه لن يكون قادراً على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ما لم يتحسن، مشيراً إلى أنه يشعر بالرضا تجاه تقنية الفيديو.

ونجح مانشستر سيتي في قلب الطاولة على شالكه الألماني، بتحويل تأخره بهدفين إلى فوز (3/2)، ليضعوا قدماً في ربع النهائي، قبل أن يتواجه الفريقان إياباً على ملعب الاتحاد يوم 12 مارس المقبل.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب المباراة: “نتيجة جيدة لكن الأمور لم تحسم حتى الآن، آمل أن تساعدنا جماهيرنا لكي نتحسّن في مباراة الإياب”.

وتابع في نفس السياق: “لن نصل إلى أبعد مرحلة في البطولة ما لم نتحسن، هذا الفريق لا يزال غير مستعد للقتال على الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وعن تقنية التحكيم بالفيديو، قال جوارديولا: “أنا معجب جداً بتقنية الفار، ركلة الجزاء الأولى صحيحة والثانية أيضاً صحيحة، حتى البطاقة الحمراء قد تكون صحيحة”.