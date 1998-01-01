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عقوبات الدوري.. نقل مباريات وإيقاف عضو إدارة

الخميس 21 فبراير 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات الدوري.. نقل مباريات وإيقاف عضو إدارة



غزة / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, نقل مباراة بيتية في الجولة المقبلة لخدمات رفح حامل لقب دوري الدرجة الممتازة.

ويلتقي خدمات رفح مع ضيفه الهلال في الجولة العشرين على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع الاثنين المقبل.

كما نقل الاتحاد مباراة بيتية لبيت حانون الأهلي, إذ سيلعب مع الشاطئ على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى يوم الأحد الثالث من مارس المقبل في الأسبوع الحادي والعشرين من المسابقة

وفي دوري الأولى, سيضطر خدمات دير البلح لمواجهة الجلاء في الأسبوع الحادي والعشرين على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع يوم السبت الثاني من مارس.

وأوقف الاتحاد يوسف سلمان عضو مجلس إدارة نادي خدمات دير البلح 3 مباريات متتالية رسمية.

#عقوبات #مباريات

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