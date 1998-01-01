نابلس : مجهولون يطلقون النار على رئيس بلدية بيتا

نابلس / سما /

اطلق مجهولون النار من اسلحة رشاشة فجر اليوم على رئيس بلدية بيتا خلال عودته من نابلس الى بيتا جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي "ان سيارة من نوع مرسيديس بيضاء اللون طاردته واطلقت النار من أسلحة رشاشة باتجاه سيارته بالقرب من جامع فتوح ولاحقته حتى مفرق بركة بالقرب من حاجز حوارة وقد استطاع الفرار من مطلقي النار لوصوله الى حاجز حوارة".

واضاف معالي "ان اضرار مادية لاحقت بسيارته التي تم شرائها بشكل شخصي قبل 24 ساعة فقط".

واكد معالي أن فريق من التحقيق من الشرطة الفلسطينية وصل الى بيتا فجر اليوم برئاسة مدير المباحث وفتح تحقيقا بالموضوع لمعرفة الاشخاص الذين قاموا باطلاق النار خاصة وانه كان في طريق عودته من مركز الشرطة الى بيتا قبل ان تلاحقة السيارة التي قامت باطلاق النار".