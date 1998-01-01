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الاحتلال يجدد رفضه تسليم جثمان الشهيد الاسير بارود من غزة

الخميس 21 فبراير 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد رفضه تسليم جثمان الشهيد الاسير بارود من غزة



القدس المحتلة / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، قررت العودة عن قرارها السابق، ورفضت تسليم جثمان الشهيد بارود لذويه فور الانتهاء من عملية التشريح.
وأوضحت الهيئة أن محكمة الصلح طلبت من شرطة الاحتلال عدم القيام باي إجراء فيما يخص جثمان الشهيد بارود، وأمهلتها 14 يوماً، للاطلاع بشكل نهائي على تقرير معهد الطب العدلي (أبو كبير) لمعرفة نتيجة التشريح والأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، ومن ثم إعطاء قرارها.
ورفضاً لهذا القرار، سارعت الهيئة بتقديم استئناف عبر محاميها محمد محمود، لتنفيذ قرار المحكمة الذي صدر في وقت سابق بتسليم جثمان الشهيد بارود فور انتهاء عملية التشريح.
وكانت هيئة الأسرى قد كشفت قبل حوالي عشرة أيام عن نتائج تشريح بارود والتي تفيد بتعرضة لالتهاب الكبد الوبائيC وجلطة قلبية وفشل كلوي مزمن، وذلك نقلاً عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني الدكتور ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود في معهد "ابو كبير".

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