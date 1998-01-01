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الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة

الخميس 21 فبراير 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 19 مواطنا من محافظات الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: علي إسماعيل بطاط، وجواد محمد طقاطقة، وأحمد شاكر طقاطقة، ورائد محمد طقاطقة، وأحمد يوسف سعدون، وسليمان مفيد صلاح، وأحمد يوسف دعدوع.

واعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين من بلدة اللبن الشرقية في محافظة نابلس، وهم: عثمان حامد عويس، محمود عبد الناصر نوباني، محمود مروان ضراغمة، مهدي عبد الكريم ضراغمة، وبراء مهند عويس. إضافة إلى ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، وهم: أحمد جمال قمبع، أسامة البشر، وأحمد عطا الجبالي.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد المهدي محمود زيدات من الخليل، وعدنان خميس خضر سليمان من رام الله، وأحمد ناصر عدوي من مخيم قلنديا شمال القدس، ومنتصر سلامة من أريحا.

#الاحتلال

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