العالول: عدة خطوات تصعيدية للرد على الاحتلال من بينها وقف ادخال البضائع الاسرائيلية

رام الله / سما /

اعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار اسرائيل بقرصنة الاموال الفلسطينية من بينها مقاطعة البضائع الاسرائيلية .

وقال العالول في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين انه تم تشكيل لجنة لاعداد قائمة المنتوجات الاسرائيلية التي لها بديل محلي وبالتالي منع ادخال هذه المنتوجات الاسرائيلية الى السوق الفلسطينية.

واوضح العالول انه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المسؤولين للالتقاء بسفراء وقناصل الدول الاوروبين واطلاعهم على تداعيات قرار الاحتلال بخصم مستحقات اسر الشهداء والاسرى.

واضاف العالول ان اجتماع اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت ارسال رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كون بلاده راعية اتفاق باريس الاقتصادي للضغط على حكومة الاحتلال ومنعها من قرصنة اموال المقاصة.

واكد العالول ان اللجنة قررت كذلك الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة اسرائيل على سرقة اموال الضرائب اضافة الى اتخاذ قرارات تتعلق باعادة النظر في كل اشكال العلاقة مع اسرائيل على كافة الاصعدة.

وبخصوص شبكة الامان المالية من الدول العربية اعلن العالول ان تم تشكيل وفد لحث الدول العربية على توفير شبكة امان مالية معربا عن امله بان تقف الدول العربية عند مسؤولياتها وان يتم توفير شبكة الامان المالية.

وقال العالول ان القيادة ستتخذ اجراءات اضافية على كل الاصعدة للضغط على الاحتلال ومنعها من اقتطاع مستحقات اسر الشهداء والاسرى من اموال الضرائب داعيا الى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها للتصدي لمخططات الاحتلال.

هذا واعلن العالول ان اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية قرصنة اسرائيل لاموال الضرائب ومتابعة كل ما اتخذ من قرارات.