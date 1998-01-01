الحمد الله يطلع السفير العماني على آخر المستجدات السياسية

رام الله / سما /

أطلع رئيس حكومة تسيير الاعمال رامي الحمد الله، السفير العماني لدى المملكة الأردنية الهاشمية، خميس بن محمد الفارسي، على آخر المستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وتطرق الحمد الله، إلى التوسع الاستيطاني، خاصة في القدس وهدم المنازل والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى المبارك.

ووضع رئيس حكومة تسيير الاعمال، السفير العماني، في صورة قرار حكومة الاحتلال الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية وموقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من ذلك.

وجدد دعوته الدول العربية والإسلامية، الى اتخاذ إجراءات فورية وجادة، لإلزام إسرائيل بالتوقف عن إجراءاتها واعتداءاتها بحق شعبنا ومقدساته، إضافة الى الإيفاء بالتزاماتها المالية عبر شبكة الأمان العربية التي تعهدت بها خلال القمم العربية لدعم صمود أبناء شعبنا وثباتهم على ارضهم.

واكد الحمد الله متانة العلاقات الفلسطينية العمانية، مثمنا الدعم العماني المستمر لقضيتنا في كافة المحافل الدولية.