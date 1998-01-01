وكالات

أقدم سجناء الأربعاء على رجم باكستاني حتى الموت داخل سجن هندي على خلفية توتر شديد بين نيودلهي وإسلام آباد بعد استهداف قافلة عسكرية هندية في كشمير الأسبوع الماضي.

وحكم على الباكستاني بالمؤبد، وأمضى العام الثامن من عقوبته داخل سجن جايبور المركزي، ورشقه سجناء بالحجارة حتى الموت خلال شجار، بحسبما قاله المدير العام للشرطة في راجستان، لـ "فرانس برس".

ويأتي مقتل السجين الباكستاني متزامنا مع دعوات في الهند للثأر من باكستان، التي تستضيف مقر المجموعة التي تبنت التفجير الانتحاري يوم الخميس الماضي وأدى لمقتل 41 جنديا هنديا.

وتنشر نيودلهي 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان ويسود فيها التوتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

وتتهم الهند باكستان بدعم تمرد مسلح انفصالي في كشمير وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وفي مايو 2013 قتل سجين باكستاني على يد معتقلين ردا على مقتل سجين هندي داخل سجن في باكستان.

المصدر: أ ف ب