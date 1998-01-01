الاحتلال يخطر بهدم منشأة زراعية في بلدة اذنا غرب الخليل

رام الله / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم منشأة زراعية في بلدة اذنا غرب الخليل.

وأفاد مدير العلاقات العامة في بلدية اذنا عبد الرحمن اطميزي بأن قوات الاحتلال سلّمت المواطن تيسير اطميزي اخطارا بهدم منشأته التي تتكون من غرفة، وخزان مياه .

يشار إلى أن عدد الاخطارات التي قام الاحتلال بتوزيعها في بلدة اذنا خلال الفترة الماضية قد تجاوزت المئات، وتأتي في اطار تهجير السكان، وفرض أمر واقع، خاصة بعد بناء جدار الفصل العنصري الذي التهم آلاف الدونمات في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من البلدة.