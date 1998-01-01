وفاة والدة القيادي بالقسام الشهيد محمود المبحوح

رام الله / سما /

توفيت مساء الأربعاء، الحاجة فاطمة المبحوح "أم حسن"، والدة القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد محمود المبحوح عن عمر يناهز الـ82 عامًا.

وتقطن عائلة الشهيد المبحوح، في حي تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث من المقرر تشييع جثمانها اليوم.

وأنجبت المبحوح 12 ولدًا وبنتان ولها زهاء 100 حفيد وحفيدة، وقد دمر الاحتلال منزل العائلة خلال الانتفاضة الأولى في العام 1987، واستشهد ثلاثة من أحفادها خلال مقاومتهم للاحتلال في انتفاضة الأقصى.

وكان عناصر من جهاز "الموساد" الإسرائيلي اغتالوا القيادي محمود المبحوح في فندق البستان روتانا بإمارة دبي في الـ19 من يناير عام 2010م، حيث كانت تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية خطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وتولي مسؤولية تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة.