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"التربية": انتهاء أزمة جامعة بيت لحم والدوام غداً

الأربعاء 20 فبراير 2019 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية": انتهاء أزمة جامعة بيت لحم والدوام غداً



بيت لحم / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاربعاء، عن انتهاء أزمة جامعة بيت لحم وانتظام الدوام فيها صباح يوم غدٍ الخميس.

وقال  ايهاب القبح الوكيل المساعد لشؤون التعليم في بيان صحفي، إن انتهاء هذه الأزمة جاء بعد مبادرات عديدة قدمتها الوزارة منذ بداية الأزمة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وبمتابعة وتوجيهات وزيرها د. صبري صيدم، وبعد حوار قادته الوزارة من خلال الإدارة العامة للتعليم الجامعي ومديريتها في بيت لحم والمحافظة وإقليم حركة فتح بالمحافظة، وبالتعاون مع إدارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية فيها.

وأشاد القبج بالتجاوب الكبير من كافة أطراف الأزمة، والتأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار البناء بشكل دائم حفاظاً على انتظام المسيرة التعليمية.

#جامعة بيت لحم #وزارة التربية والتعليم

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