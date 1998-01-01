ادعيس لخطباء المساجد: ضرورة ارسال رسائل شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال

رام الله / سما /

أصدر يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية ، اليوم الأربعاء، توجيهاته لخطباء فلسطين بضرورة أن يتناولوا في حديثهم في خطبة الجمعة المقبلة قرصنة أموال الشعب الفلسطيني التي تنوي حكومة الاحتلال الاسرائيلي القيام بها تحت مبررات تتعارض والمواثيق الدولية والإنسانية والاتفاقات السياسية والاقتصادية.

وأكد أن موقف القيادة الفلسطينية ممثلة بقرار الرئيس محمود عباس بهذا الصدد دليل واضح على أهمية الأسرى وأهاليهم في مشروعنا الوطني، وفي سياسات الحكومة الفلسطينية التي تعمل كل جهدها لدعم الأسرى سياسياً ووطنياً واقتصادياً واجتماعيا ًوانسانياً.

و طالب ادعيس الخطباء، بتناول صمود المقدسيين في الدفاع عن المسجد الأقصى بأبوابه وساحاته ومرافقة ومساحته البالغة 144دونماً، مشدداً على ضرورة تبيان خطورة الخطوة الأخيرة من الاعتداء على باب الرحمة والعمل على تحويله لكنيس تؤدي فيه عصابات المستوطنين صلواتهم التلمودية، هذه الخطوة التي تندرج في سياق التقسيم المكاني.

كما طالب الخطباء بضرورة ارسال رسائل شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال من خلال مساجد فلسطين بأن الشعب الفلسطيني لن يبقى ساكتاً أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لسيادتنا على الأقصى، وبأنه سيرفض إجراءات الاحتلال كافة.