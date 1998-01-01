الاوقاف بغزة تدعو لهبة جماهيرية نصرة للأقصى

غزة / سما /

دعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم الاربعاء، أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس والضفة المحتلتين إلى الرباط في ساحات وبوابات المجسد الأقصى والانتفاض في وجه قوات القمع الإسرائيلية الإجرامية.

واستنكر حسن الصيفي وكيل الوزارة بغزة، الإجراءات القمعية والعنصرية التي يفرضها الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، داعيا لهبة جماهيرية نصرة له.

وأكد الصيفي أن الخطوات التي يتخذها الاحتلال بحق مدينة القدس وأروقة المسجد الأقصى تُنذر بحرب دينية لا يُحمد عقباها، مشيدًا في الوقت ذاته بمقاومة المقدسيين والمرابطين في الأقصى لعصابات الاحتلال في كسر السلاسل والحواجز التي من شانها تقييد الحركة والعبادة فيها.

وطالب ، الخطباء بالتركيز في يوم الجمعة القادم على المخاطر المحيطة بالقدس والمسجد الأقصى، والدعوة الى هبة جماهيرية لدعم صمود أهالي المدينة الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل الاحتلال.

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف بغزة، أن هذه الإجراءات التعسفية تتطلب من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية الوقوف عند مسؤولياتهم والعمل على لجم هذا الاحتلال الغاشم الذي لا يراعي حرمة للمقدسات.