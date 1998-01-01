3 حكام فلسطينيين يشاركون في دورة (نجمة 1) الدولية في السودان

الخرطوم /سما/

اختتم الاتحاد الدولي للملاكمة، اليوم الاربعاء، دورة المدربين الدولية (نجمة 1)، التي عقدت في السودان، بمشاركة ثلاثة مدربين فلسطينيين.

وقال مجدي ابو حشيش المدرب الوطني، إن اختتام الدورة جاء بعد أسبوع من الدروس والمحاضرات النظرية والعملية، وامتحان نهائي من شأنه أن يحدد أسماء المدربين الذين تخطوا الدورة بنجاح.

وأضاف: "حاضر فينا المدرب الدولي مكرم القرامي من تونس، ووصفها الحصول على (نجمة 1) بأنها ستكون قفزة نوعية في سجل المدربين الرياضي.

وكان الاتحاد الفلسطيني للملاكمة ابتعث المدربين مجدي أبو حشيش، وجميل أبو كشك، ومحمد صلاحات لخوض هذه الدورة التدريبية المكثفة في السودان، بهدف زيادة عدد المدربين المصنفين دوليا، الأمر الذي من شأنه رفع إمكانيات المدربين وخبراتهم، وتطوير مستوى الملاكمين، ونشر اللعبة في فلسطين.

كما خاض الدورة 21 مدربا من عدة دول عربية إلى جانب دولة فلسطين.