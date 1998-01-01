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الاحتلال يفرج عن 14 مقدسيا بشروط

الأربعاء 20 فبراير 2019 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 14 مقدسيا بشروط



القدس المحتلة / سما /

قال محمد محمود محامي هيئة شؤون الأسرى، مساء اليوم الاربعاء، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن مواطنا 14 مقدسيا، تم اعتقالهم ليلة أمس من المسجد الأقصى المبارك بشروط مقيدة، باستثناء الشابين محمد شلبي ومحمد أبو شوشة حيث جرى تمديد اعتقالهما ليوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن المحكمة اشترطت إبعاد المقدسيين الـ14 عن البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى لمدة 60 يوما باستثناء من يسكن في البلدة حيث يقتصر إبعاده عن الأقصى، بالإضافة إلى دفع كفالات مالية بقيمة 1500 شيقل على أن تدفع يوم الجمعة المقبل.

وأضاف: أن الاحتلال يُجهّز لغالبية المعتقلين المذكورين أوامر إبعاد إدارية عن القدس القديمة والمسجد الأقصى لمدة ستة شهور، ليس من المحكمة وإنما من قائد الاحتلال في المنطقة.

#القدس #الاحتلال #افراج

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