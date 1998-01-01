البرلمان الاردني يصادق على قرار طرد السفير الاسرائيلي من الاردن

عمان /سما/

صادق البرلمان الأردني، اليوم الاربعاء، على قرار يفيد بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وذلك ردا على الاحداث الأخيرة في المسجد الأقصى ووضع سلاسل حديدية واقفال في باب الرحمة.

ووفقا لقناة i24 العبرية، تبنى قرار البرلمان بيان "لجنة فلسطين في البرلمان الأردني" برئاسة النائب يحيى السعود الذي تلا البيان الذي يطالب الحكومة الأردنية "باتخاذ الإجراءات الكافية لوقف الممارسات الأحادية". من جانب إسرائيل،

يشار ان هذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها القرار الأردني قرارا مشابها في اعقاب أحداث في المسجد الأقصى.

. وكانت قوات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء اقتحمت المسجد الاقصى واندلعت مواجهات خلال الاقتحام الامر الذي ادي الى اصابة العديد من المصلين واعتقال العشرات منهم.