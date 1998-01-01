  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرلمان الاردني يصادق على قرار طرد السفير الاسرائيلي من الاردن

الأربعاء 20 فبراير 2019 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان الاردني يصادق على قرار طرد السفير الاسرائيلي من الاردن



عمان /سما/

صادق البرلمان الأردني، اليوم الاربعاء، على قرار يفيد بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وذلك  ردا على الاحداث الأخيرة في المسجد الأقصى ووضع سلاسل حديدية واقفال في باب الرحمة.

ووفقا لقناة i24 العبرية، تبنى قرار البرلمان بيان "لجنة فلسطين في البرلمان الأردني" برئاسة النائب يحيى السعود الذي تلا البيان الذي يطالب الحكومة الأردنية "باتخاذ الإجراءات الكافية لوقف الممارسات الأحادية". من جانب إسرائيل،

يشار ان هذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها القرار الأردني قرارا مشابها في اعقاب أحداث في المسجد الأقصى.

. وكانت قوات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء اقتحمت المسجد الاقصى واندلعت مواجهات خلال الاقتحام الامر الذي ادي الى اصابة العديد من المصلين واعتقال العشرات منهم.

#السفير الاسرائيلي #الاردن #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

فتح توصي بتعيين هذه الشخصية لرئاسة الحكومة وتطلب إلغاء أي تعيينات حكومية جديدة

الرئيس عباس : "قررنا التنازل عن تحويلات أموال المقاصة من إسرائيل"

مصادر أمنية: حماس تجيش الفلسطينيين و "إسرائيل" لا ترغب بدخول مواجهة مع غزة

الأحمد ينفي صحة ما نسب له حول الدور المصري بإنهاء الانقسام ويكشف كواليس موسكو

بالأسماء.. إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات

الجيش الاسرائيلي ينتقد لوائح اطلاق النار على المتظاهرين شرق غزة

"صانع المعجزات".. رجل "يخصب" 2500 امرأة!

الأخبار الرئيسية

الرئيس محمود عباس

الرئيس: أعلن باسم الشعب اننا لن نقبل اموال المقاصة ولن نجتمع بمن يشككون بالمنظمة

مطالبات للرئيس عباس بالتحقيق ووقف كافة التعيينات الاخيرة قبل رحيل حكومة تسيير الاعمال

حزب الله وحماس وثاني أكسيد الكربون.. على "إسرائيل" أن تحذر

القسام : ذخر عملية "حد السيف" لا زالت تسقط رؤوس قادة الاحتلال

مستوطنات - ارشيف

بلدية الاحتلال الاسرائيلي تصادق على 4416 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة