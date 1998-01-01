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عشراوي تدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية

الأربعاء 20 فبراير 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تدين مصادقة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية



رام الله / سما /

أدانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاربعاء، مصادقة ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية ومحيطها.

وقالت في بيانها، "إن هذه الإجراءات الاستيطانية تأتي استكمالا لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس؛ لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين، لتعزيز الاحتلال الاستعماري على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني باعتبار ذلك جزءا أساسيا من منظومة الاحتلال".

وأشارت إلى أن هذه المصادقات تأتي في خضم المعركة الانتخابية التي يتصارع فيها المتنافسون على استرضاء المستوطنين المتطرفين على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني الأعزل في مخالفة صارخة ومتعمدة لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334.

وأضافت: "ان إسرائيل وبدعم مطلق من الإدارة الأميركية تتحدى الإرادة الدولية فالاستيطان جريمة حرب طبقا لميثاق روما، وسنعمل على محاسبة دولة الاحتلال أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية".

وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أهمية أن يعمل المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها على مساءلة ومحاسبة إسرائيل وإلزامها بالقوانين والقرارات الأممية.

#عشراوي #الاحتلال #مستوطنات

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