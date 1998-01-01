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مصرع شقيقين جراء سقوطهما عن علو في بيت لحم

الأربعاء 20 فبراير 2019 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شقيقين جراء سقوطهما عن علو في بيت لحم



بيت لحم / سما /

لقي شقيقان مصرعهما، مساء اليوم الاربعاء، جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وقال لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ، ان غرفة عمليات شرطة بيت لحم تلقت بلاغا عصر اليوم يفيد بوصول شخصين مصابين باصابات وصفت بالحرجة لمشفى اليمامة وبعد لحظات اعلن الاطباء عن وفاتهما

واضاف: ان قوة من قسم التحقيق والمباحث العامة تحركت للمشفى ومكان سقوطهما .

وتابع: حسب المعلومات الاولية انهما سقطا اثناء عملهما بمبنى قيد الانشاء ومازالت التحقيقات مستمرة وتم اعلام النيابة العامة .

وناشد ارزيقات كافة العمال وارباب العمل بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة اثناء العمل .

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