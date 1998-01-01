مصرع شقيقين جراء سقوطهما عن علو في بيت لحم

بيت لحم / سما /
لقي شقيقان مصرعهما، مساء اليوم الاربعاء، جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .
وقال لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ، ان غرفة عمليات شرطة بيت لحم تلقت بلاغا عصر اليوم يفيد بوصول شخصين مصابين باصابات وصفت بالحرجة لمشفى اليمامة وبعد لحظات اعلن الاطباء عن وفاتهما
واضاف: ان قوة من قسم التحقيق والمباحث العامة تحركت للمشفى ومكان سقوطهما .
وتابع: حسب المعلومات الاولية انهما سقطا اثناء عملهما بمبنى قيد الانشاء ومازالت التحقيقات مستمرة وتم اعلام النيابة العامة .
وناشد ارزيقات كافة العمال وارباب العمل بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة اثناء العمل .